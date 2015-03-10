فى شهر المرأة.. الأطفال الإناث يتفوقن على الذكور فى مهارات التواصل والنطق

الأنثى موهوبة وذكية بفطرتها ومنذ مرحلة الطفولة، وهو ما يجعل الأطفال الإناث يملكن مهارات اجتماعية، وقدرة على التواصل تفوق تلك التى لدى الذكور.

ذلك ما أكدته العديد من الأبحاث والدراسات، ويوضحه لنا الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، قائلاً: إن مراحل نمو الفتاة تتميز بالسرعة والتميز عن الذكور، سواء فى الحجم أو الوزن أو الطول، وتظل الفتاة متميزة بمعدلات نمو جسمانية أعلى من الذكر حتى سن السابعة.

وتابع قائلاً، "لا يقتصر الأمر على النمو الجسمانى فقط، بل يمتد للنمو العقلى والمهارات الاجتماعية، ويوضح أبو النجا أن الفتيات يكتسبن مهارات التواصل والنطق أسرع من الذكور فى مراحل وسنوات عمرهن الأولى".

كما تنمو المهارات الفكرية لدى الفتاة ويرتفع معدل ذكائها عن الذكر بصورة ملحوظة، ويستمر ذلك حتى بلوغ الفتاة لسن العشر سنوات، ثم تبدأ بعدها المرور بمرحلة من الخجل الاجتماعى نتيجة التغيرات الشديدة التى تتعرض لها فى مرحلة البلوغ.

وأضاف استشارى النساء، أنه إذا ما تم التعامل مع الفتاة فى تلك المرحلة بصورة جيدة وسليمة، تتمكن من اجتيازها بسهولة وبأقل الأضرار والآثار السلبية، وتبدأ فى التفوق عقليًا مرة أخرى عن الذكر فى المرحلة العمرية نفسها.

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