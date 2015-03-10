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أبحاث أسكندنافية: أصحاب فصيلة الدم "O" أقل عرضة للإصابة بـ"الملاريا"

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أبحاث أسكندنافية: أصحاب فصيلة الدم "O" أقل عرضة للإصابة بـ"الملاريا" أبحاث أسكندنافية: أصحاب فصيلة الدم "O" أقل عرضة للإصابة بـ"الملاريا"
فى قائمة الأمراض المعدية والأكثر فتكا فى العالم، تحتل الملاريا المرتبة الثالثة، بعد السل وفيروس نقص المناعة المكتسبة "إيدز".

وقد عرف العلماء لبعض الوقت أن الأشخاص أصحاب فصيلة لدم "O" محميون من الأشكال الأكثر حدة والقاتلة من الملاريا، رغم أنهم لم يعرفوا الأسباب حتى الآن، فى حين توصل فريق من الباحثين الأسكندنافيين إلى أن طفيل الملاريا يفرز بروتين يجعل طريقه سهلا لسطح خلايا الدم، ليصبح بمثابة غراء، يغلق تدفق تكتل الدم، ويؤدى فى نهاية المطاف إلى الوفاة، ومع ذلك هذا البروتين يصبح ضعيفا للغاية مع فصيلة الدم "O".

وشدد الدكتور "ماتس الجرين" أستاذ علم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية فى معهد "كارولينسكا" الطبى على أن النتائج المتوصل إليها ذات أهمية كبيرة من أجل تطوير علاجات جديدة لمكافحة الملاريا.

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