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باحثون: الرجال أكثر نجاحا فى فقدان الوزن مقارنة بالنساء

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باحثون: الرجال أكثر نجاحا فى فقدان الوزن مقارنة بالنساء باحثون: الرجال أكثر نجاحا فى فقدان الوزن مقارنة بالنساء
أكدت أحدث الأبحاث الطبية، أن الرجال أكثر قدرة على فقدان الوزن بمعدلات أسرع مقارنة بالسيدات، نظرا لعدم تناولهم الطعام على أسس انفعالية، فضلا عن ارتفاع معدلات الحرق لديهم.

فقد قامت الدراسة بعقد مقارنة بين الذكور والإناث، بين سلسلة متنوعة من الوجبات، حيث أشارت المتابعة إلى نجاح الرجال بصورة كبيرة فى فقدان كميات كبيرة من المتراكمة ف أجسامهم بالمقارنة بالسيدات.

وأرجع الباحثون ذلك إلى امتلاك الرجال لكتل عضلية كبيرة تساعد بصورة كبيرة فى الحفاظ على معدلات الحرق، ونجحوا بنسبة 70% بخفض أوزانهم بمعدلات سريعية مقارنة بالسيدات.

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مصر 365

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