أخبار عاجلة

احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل دعوى سحب ملف سد النهضة من "الرى" وإسناده لـ"الدفاع" لـ14 أبريل

Google+ Print
تأجيل دعوى سحب ملف سد النهضة من "الرى" وإسناده لـ"الدفاع" لـ14 أبريل تأجيل دعوى سحب ملف سد النهضة من "الرى" وإسناده لـ"الدفاع" لـ14 أبريل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل دعوى سحب ملف سد النهضة من وزارة الرى وإسناده إلى وزارة الدفاع والمخابرات، لجلسة 14 أبريل المقبل لإدخال أعضاء الجمعية المصرية للتحكيم الدولى فى القضية ونظر دعوى سحب الثقة من وزير الرى.

كان المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، قد أقام دعوى حملت رقم 75475 لسنة 68 ق طالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الرى وإسناده لوزارة الدفاع.

وبجلسة اليوم انضم للدعوى 200 عضو من الجمعية المصرية للتحكيم الدولى وعدد من المحامين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365