تأجيل دعوى سحب ملف سد النهضة من "الرى" وإسناده لـ"الدفاع" لـ14 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل دعوى سحب ملف سد النهضة من وزارة الرى وإسناده إلى وزارة الدفاع والمخابرات، لجلسة 14 أبريل المقبل لإدخال أعضاء الجمعية المصرية للتحكيم الدولى فى القضية ونظر دعوى سحب الثقة من وزير الرى.

كان المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، قد أقام دعوى حملت رقم 75475 لسنة 68 ق طالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الرى وإسناده لوزارة الدفاع.

وبجلسة اليوم انضم للدعوى 200 عضو من الجمعية المصرية للتحكيم الدولى وعدد من المحامين.