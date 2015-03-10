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انتهاء نظر طعن حازم أبو إسماعيل على سجنه 7 سنوات فى تزوير جنسية والدته

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انتهاء نظر طعن حازم أبو إسماعيل على سجنه 7 سنوات فى تزوير جنسية والدته انتهاء نظر طعن حازم أبو إسماعيل على سجنه 7 سنوات فى تزوير جنسية والدته
انتهت منذ قليل، الدائرة "د" بمحكمة النقض، من نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن حازم صلاح أبو إسماعيل، على الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية تزوير جنسية والدته.

وعقدت الجلسة اليوم الثلاثاء، أمام مقرر الدائرة المستشار يحيى عبد العزيز، بعد تغيب رئيس الدائرة المستشار سلامة عبد المجيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قد قضت بتاريخ 16 أبريل الماضى بسجن حازم صلاح أبو إسماعيل 7 سنوات، إثر إدانته بتزوير أوراق جنسية والدته للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة.

وأصدرت محكمة النقض قبل ذلك حكمًا برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل على حكم حبسه سنة، الصادر ضده لاتهامهم بإهانة القضاء أثناء محاكمته فى قضية تزوير أوراق الجنسية، وأيدت حكم الإدانه.

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