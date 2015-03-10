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حبس متهمين 4 أيام بتهمة سرقة آخرين تحت تهديد السلاح بسوهاج

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حبس متهمين 4 أيام بتهمة سرقة آخرين تحت تهديد السلاح بسوهاج حبس متهمين 4 أيام بتهمة سرقة آخرين تحت تهديد السلاح بسوهاج
أمر المستشار أحمد عوض رئيس نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهمين "على.أ.ع" 28 سنة ويقيم بمركز سوهاج و"طايع.ى.ع" 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 3 آخرين قاموا بالاشتراك مع المتهمين فى سرقة المجنى عليهما "حازم.ع" و"إيهاب.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليهما بقيام 5 متهمين باستيقاف السيارة النقل التى كانا يستقلاها بطريق إدفا سوهاج وقاموا بتهديدهم بالأسلحة النارية واستولوا منهما على مبلغ 3 آلاف ونصف وهواتفهم المحمولة وفروا هاربين.

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