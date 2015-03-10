العثور على أشلاء جثة ربة منزل فى مجرى مائى بالمنيا

استقبل مستشفى مغاغة العام بالمنيا، أشلاء جثة لربة منزل من مغاغة بعد العثور عليها فى مياه مجرى مائى.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز مغاغة يفيد وصول أشلاء جثة "شادية ثابت صالح" 42 سنة ربة منزل من مغاغة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام المذكورة بغسل الملابس بالمجرى المائى لنهر النيل سقطت به مما أدى إلى شفط جثتها داخل ماسورة مياه مشروع رى شارونة وتقطيعها إلى أشلاء.

وبسؤال زوجها طلعت شحاتة "47 سنة" أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى الحادث.