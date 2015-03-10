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السيطرة على حريق سيارة ملاكى داخل جراج بأرض الترجمان

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السيطرة على حريق سيارة ملاكى داخل جراج بأرض الترجمان السيطرة على حريق سيارة ملاكى داخل جراج بأرض الترجمان
اشتعلت منذ قليل سيارة ملاكى داخل جراج بأرض الترجمان بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى سيارة ملاكى بأرض الترجمان، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.
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