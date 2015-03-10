ضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات وفحص 9 سيارات مهملة فى حملة بالمنوفية

شنت إدارة مرور المنوفية بالاشتراك مع مديرية الصحة بالمحافظة اليوم حملة لإجراء تحاليل فورية على السائقين، حيث تبين من التحاليل التى أجريت على 40 سائقا وجود بينهم 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة، فتم التحفظ عليهما لحين عرضهما على النيابة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قامت إدارة المرور بالاشتراك مع خبراء المفرقعات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية باستهداف السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع والميادين عقب تعقيمها خشية من قيام العناصر الإرهابية بوضع عبوات ناسفة بها وتفخيخها بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأسفرت عن فحص 9 سيارات مهلمة ومتواجدة بجوار المنشآت العامة بالمحافظة، وتم رفعها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.