الأمن العام يضبط 397 قطعة سلاح و268 تاجر مخدرات و4 عصابات خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 154 قطعة سلاح نارى عبارة عن 29 بندقية آلية وبندقية رصاص و33 بندقية خرطوش و20 طبنجة و71 فرد محلى، و994 طلقة مختلفة الأعيرة وقنبلة غاز وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وضبط 236 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى ضبط 268 متهمًا فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 106.357 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 9.874 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2.172 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 323 جراما و44461 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 16 متهما ارتكبوا 15 حادث سرقة وتم ضبط 4 هاربين من السجون العمومية والمركزية، وضبط 69 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة وضبط 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم 7 قطع أسلحة بيضاء وضبط 11 سيارة مُبلغ بسرقتها .

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