ضبط 3 من أصحاب المخابز بالمنوفية لتصرفهم فى الحصص بالسوق السوداء

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية من ضبط 3 من أصحاب المخابز البلدى بمركز منوف، وذلك لقيامه فى التصرف وبيع 92 ألف رغيف خبز مدعم فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدى جميل، رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 3 من أصحاب المخابز بمراكز السادات وبركة السبع بالقضية رقم 35 أحوال بركة السبع لسنة 2015 ضد "سالم. أ. س. ع" مسئول عن مخبز بلدى بناحية قرية أبو مشهور بركة السبع لقيامه بصرف عدد (3810) أرغفة خبز أزيد من حصة الدقيق والقضية رقم 3369 جنح مركز السادات لسنة 2015 ضد "ممدوح. م. م" مسئول عن مخبز بلدى بناحية قرية كفر داود مركز السادات، لقيامه بصرف عدد (49575) رغيف خبز أزيد من حصة الدقيق والقضية رقم 3370 جنح مركز السادات لسنة 2015 ضد "خالد. م. ح" مسئول عن مخبز بلدى بناحية قرية الخطاطبة مركز السادات، وذلك لقيامه بصرف عدد (40180) رغيف خبز أزيد من حصة الدقيق للسوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.