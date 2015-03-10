“المعلم”: الإرهاب المدعوم من الغرب وبعض الدول العربية لايميز بين سوري وفلسطيني

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن إجرام الإرهاب التكفيري المدعوم من الغرب ، وبعض الدول العربية والإقليمية لا يميز بين أفراد الشعب السوري وأخوتهم الفلسطينيين الذين يعيشون في سورية منذ فترة طويلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

جاء ذلك خلال استقبال المعلم بالأمس في دمشق، بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا”، حيث بحث معه علاقات التعاون بين سوريا والمنظمة الدولية، مشيرا إلى أن سوريا “طالما قدمت المساعدة للشعب الفلسطيني الشقيق ووقفت بجانبه” وأنها حافظت على موقفها الأخوي رغم المؤامرة الكونية التي تستهدف سورية منذ زهاء أربع سنوات،حسب ما ذكر موقع “سي إن إن عربي”.

ونسبت الوكالة إلى كرينبول تعبيره عن التقدير العميق للحكومة السورية على مواصلتها نهجها المتميز والمتمثل بتقديم العون للوكالة وللاجئين الفلسطينيين الموجودين في سورية، وتأكيده بأن وكالة الأونروا، تسعى من جانبها إلى تعزيز العلاقات الطيبة مع الحكومة السورية والثقة المتبادلة بينهما وتطويرها قدما.