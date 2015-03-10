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الداخلية: ضبط إخواني لإتهامه بإشعال النيران بـ 16 سيارة بكرادسه

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الداخلية: ضبط إخواني لإتهامه بإشعال النيران بـ 16 سيارة بكرادسه الداخلية: ضبط إخواني لإتهامه بإشعال النيران بـ 16 سيارة بكرادسه

أرشيفية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه قد  تم ضبط  بعض العناصر المتورطة في واقعة اقتحام إحدى شركات المثلجات وإضرام النيران بـ 16 سيارة تابعة للشركة.

أسفرت جهود قطاع الأمن الوطني عن رصد وتحديد أحد مرتكبي الواقعة  السيد محمد الشعراوي، من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ، مقيم ناهيا- كرداسة – بالجيزة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 124/2014 جنايات كرداسة “أحداث الشغب خلال الاستفتاء على الدستور”.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف المذكور الذ ى بادر بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح آلى كان بحوزته تجاه القوات التى بادلته إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه وضبط بحوزته (السلاح الآلى المستخدم – 2 خزينة – عدد من الطلقات – طبنجه عيار 9مم مبلغ بسرقتها من أحد المواقع الشرطية منذ يناير 2011 م ) .

وفى إطار الجهود الأمنية لإستهداف البؤر الإخوانية بمنطقة ناهيا المتورطة فى أعمال عنف وتخريب .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عبد الحميد إبراهيم محمد عبد الحميد السني، من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، مقيم كرداسة، وبحوزته ( 23 زجاجة مولوتوف –كمية من سائل البنزين – شعارات تحريضية).

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