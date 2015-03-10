الأمم المتحدة تؤجل موافقتها على طلب ليبيا لتزويدها بأسلحة وطائرات

عارضت 7 دول في مجلس الأمن الدولي طلب الحكومة الليبية استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية للتعامل مع مقاتلي تنظيم داعش ومراقبة حدودها.

وتنوي الحكومة الليبية شراء 6 مروحيات هجومية ، و150 دبابة من نوع “تي 72″ ، وحوالى 30 مقاتلة طراز سوخوي وميغ من أوكرانيا، وألاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا، حسب ما ذكر موقع “بي بي سي عربي”.

وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأضاف أن هذه الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد.

وقال دبلوماسيون بالمجلس تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم إن أسبانيا وليتوانيا وتشيلي ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وأنجولا والولايات المتحدة الأمريكية وضعوا ما يطلق عليه “تجميد” للطلب الذي قدم إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في عام 2011.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع التجميد يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف الطلب لأجل غير مسمى ، وتعمل لجان مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 على أساس التوافق.

ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن ، وقالت ليبيا إنها تحتاج إلى أسلحة ومعدات لمواجهة المتشددين الإسلاميين والسيطرة على الحدود.

ودعت ليبيا بدعم من مصر إلى رفع حظر الأسلحة على الحكومة بالكامل ، وتحث لجنة مجلس الأمن منذ فترة طويلة ليبيا على تحسين مراقبة الأسلحة بسبب مخاوف من أن الأسلحة يجري تحويلها إلى جماعات متشددة.