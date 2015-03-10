جنازة عسكرية بالمنوفية لشهيد عملية استهداف مدرعة الشيخ زويد

تستعد قرية ميت عافية مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، ظهر اليوم ، الثلاثاء لاستقبال جثمان الشهيد مساعد أول قوات مسلحة مصطفى الفرماوى عبد الهادى العشماوى 37 سنة الذى استهدف فى واقعة استهداف مدرعة اثناء قيامها بأعمال التأمين بمنطقة الخروبة بمدينة الشيخ زويد.

وينتظر المئات من أهالى القرية جثمان الشهيد تمهيدا لإقامة جنازة عسكرية يشارك فيها اللواء اسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية والمستشار العسكرى بالمحافظة وقيادات مركز شرطة شبين الكوم عقب صلاة الظهر وحين وصول الجثمان.

وأكد أهالى القرية أن الشهيد من أكثر الناس خلقا وسمعة طيبة وكان بينهم اول أمس وانه متزوج ولديه أربعة أبناء أكبر أحمد 15 سنة .

يذكر أن ثلاثة جنود لقوا مصرعهم في حادث انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون لاستهداف مدرعة في منطقة الخروبة بشمال شيناء صباح يوم أمس الإثنين، بينما أصيب ضابط وضابط صف وجندي.