« تنسيقية الأسمدة » توافق على استيراد 750 ألف طن للموسم الصيفي

وافقت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة فى اجتماعها نهاية الاسبوع الماضى برئاسة الدكتور على إسماعيل على استيراد الأسمدة لتوفيرها للموسم الصيفى.

وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة لـ«البورصة»، إن اللجنة وافقت فى اجتماعها نهاية الأسبوع الماضى على استيراد 750 ألف طن أسمدة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير قبل إقالته، عقب التعديل الوزارى الخميس الماضى، وتولى الدكتور صلاح هلال حقيبة وزارة الزراعة.

وأشار حمادة إلى أن الجمعية العامة للائتمان الزراعى ستطرح مناقصة نهاية الأسبوع الجارى لشراء 250 ألف طن وبدأت مخاطبة الدول المصدرة للحصول على عروض أسعار.

وأضاف أن جمعية البصل ستستورد 50 ألف طن لسد احتياجات الموسم الصيفى، والوزارة وافقت على طرح الأسمدة المستوردة بفروع الجمعيات بأسعار السوق الحر.

وأوضح أن الوزارة كانت ترفض دائماً منح الجمعيات النوعية الموافقة لبيع الأسمدة الحرة، ولكن مع ازدياد الأزمة فى السوق المحلى وعدم توافر الأسمدة اتجهت الوزارة إلى الاستيراد.