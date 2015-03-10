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القوات الأمنية العراقية تبدأ عملية تحرير منطقة مطيبيجة شرق صلاح الدين

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القوات الأمنية العراقية تبدأ عملية تحرير منطقة مطيبيجة شرق صلاح الدين القوات الأمنية العراقية تبدأ عملية تحرير منطقة مطيبيجة شرق صلاح الدين

الجيش العراقي

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية اليوم، بأن القوات الأمنية بدأت بعملية تحرير منطقة مطيبيجة شرق محافظة صلاح الدين، مبينا أن تنظيم داعش يستخدم هذه المنطقة لتدريب عناصره وإيواء الانتحاريين العرب، حسب ماذكر موقع “السومروية نيوز العراقي”.

وقال المصدر إن قوة امنية مشتركة من محافظة ديالى مدعومة بالحشد الشعبي بدأت، اليوم، عملية تحرير منطقة مطيبجة الواقعة بين مدينة تكريت والضلوعية وقريبة من حدود ديالى.
> وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن مطيبجة تمثل معسكر التدريب الأساسي لتنظيم داعش وأحدى أهم ما يعرف بمضافات الانتحاريين العرب والأجانب القادمين من سوريا باتجاه الموصل ومن ثم إلى صلاح الدين، مبينا أن المنطقة تم قصفها بالمدفعية والهاونات تمهيدا لمرحلة الاقتحام التي بدأت مع ساعات الصباح الأولى.

واعتبر المصدر أن إعادة السيطرة على مطيبجة خطوة هامة في تعزيز أمن ديالى، لأن أغلب الانتحاريين وتدفق المسلحين كان يأتي منها عبر سلسلة حمرين باتجاه العظيم والمناطق القريبة منها.

وتاتي هذه العملية بالتزامن مع إنطلاق عملية تحرير مدينة تكريت من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي، بعد أن تمكنت خلال الأيام الأربعة الماضية من فرض سيطرتها على قضاء الدور وناحية العلم وقرى البو عجيل في محافظة صلاح الدين التي تشهد عمليات تطهيرها من تنظيم داعش.

 

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