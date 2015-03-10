بالصور..محافظ الشرقية يكرم «مرور منيالقمح» ويقرر تعميم التجربه

كتب- محمد سامي

قرر الدكتوررضا عبد السلام محافظ الشرقية صرف مكافأة لجميع العاملين بوحدة مرور منيا القمح وإرسال خطاب شكر لمدير الوحدة الرائد محمد زيتون وذلك لتميزه في الإداء وطاقم العاملين معه وذلك بعد تفقد المحافظ للوحدة والتجول خلال صالة التراخيص الذكية ووحدة الكاميرات، وأشاد بحسن إستقبال الجمهور وسرعة إنهاء الإجراءات والتنظيم.

وقام المحافظ بالتوقيع في دفتر كبار الزوار وسطر كلمة جاء بها« سعدت بزيارة وحدة مرور منيا القمح وأشعر بسعادة غامرة لحسن التنظيم وإستقبال الجمهور وثناء الناس وأتمنى أن تعمم التجربة على جميع الوحدات المرورية من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لسرعة إنهاء إجراءات والتراخيص للسيارات والجرارات والموتوسيكلات والأهم عندي هو سعادة المواطن».