أخبار عاجلة

احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ الأقصر يعد سكان 55 منزلا متصدعا بتوفير مساحة أرض لبناء مساكن جديدة

Google+ Print
محافظ الأقصر يعد سكان 55 منزلا متصدعا بتوفير مساحة أرض لبناء مساكن جديدة محافظ الأقصر يعد سكان 55 منزلا متصدعا بتوفير مساحة أرض لبناء مساكن جديدة

الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر

وعد محمد بدر محافظ الأقصر أهالي منطقة الرامسيوم بالبر الغربى بإيجاد حل سريع لهم بعد أن تصدع 55 منزل يعيشون فيه بسبب المياه الجوفية مؤكدا أنه لن يتركهم يعيشون في هذا الخطر.

وأكد بدر أنه سيقوم بتوفير مساحة ارض للمتضررين لإنشاء منازل بديلة لهم عن تلك المنازل المتصدعة بعيدا عن تشكيل لجان وهمية تهدر الوقت وتظل حياة المواطن معرضة للخطر.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، برفقة رئيس مدينة القرنة و وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، وخلال الجولة اشتكي أهالي المنطقة المتضررين معاناتهم للمحافظ.

وأشاروا إلي عدم قدرتهم علي تحمل نفقات إعادة بناء أو ترميم منازلهم التى تصدعت بفعل المياه الجوفية.

كانت المياه الجوفية تسببت في انهيار أجزاء من منزلين وتصدع 53 آخرين بمنطقة الرامسيوم غرب الأقصر، وذلك في ظل عدم قدرة أهالي المنطقة على ترميم منازلهم المبنية بالطوب اللبن أو هدمها وتشييدها من جديد تخوفا من قرارات وزارة الآثار التي لا تسمح لهم بذلك، وتعرضهم لغرامات فادحة ومساءلة قانونية بسبب أثرية المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا