محافظ الأقصر يعد سكان 55 منزلا متصدعا بتوفير مساحة أرض لبناء مساكن جديدة

وعد محمد بدر محافظ الأقصر أهالي منطقة الرامسيوم بالبر الغربى بإيجاد حل سريع لهم بعد أن تصدع 55 منزل يعيشون فيه بسبب المياه الجوفية مؤكدا أنه لن يتركهم يعيشون في هذا الخطر.

وأكد بدر أنه سيقوم بتوفير مساحة ارض للمتضررين لإنشاء منازل بديلة لهم عن تلك المنازل المتصدعة بعيدا عن تشكيل لجان وهمية تهدر الوقت وتظل حياة المواطن معرضة للخطر.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، برفقة رئيس مدينة القرنة و وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، وخلال الجولة اشتكي أهالي المنطقة المتضررين معاناتهم للمحافظ.

وأشاروا إلي عدم قدرتهم علي تحمل نفقات إعادة بناء أو ترميم منازلهم التى تصدعت بفعل المياه الجوفية.

كانت المياه الجوفية تسببت في انهيار أجزاء من منزلين وتصدع 53 آخرين بمنطقة الرامسيوم غرب الأقصر، وذلك في ظل عدم قدرة أهالي المنطقة على ترميم منازلهم المبنية بالطوب اللبن أو هدمها وتشييدها من جديد تخوفا من قرارات وزارة الآثار التي لا تسمح لهم بذلك، وتعرضهم لغرامات فادحة ومساءلة قانونية بسبب أثرية المنطقة.