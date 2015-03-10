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المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يعقــد دورته الــ”134″ الخميس القادم

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المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يعقــد دورته الــ”134″ الخميس القادم المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يعقــد دورته الــ”134″ الخميس القادم

مجلس التعاون الخليجي

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مبنى الأمانة العامة بمدينة الرياض، يوم الخميس المقبل الدورة الــ”134″ للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، برئاسة الدكتور خالد بن محمد العطية ، وزير الخارجية بدولة قطر ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ، وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في تصريحات صحفية حسب ما ذكرت جريدة”الشبيبة”  إن وزراء الخارجية سيبحثون عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى في دورته الماضية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، إضافة إلى التقارير التي تم رفعها من قبل اللجان الوزارية.

وأوضح أن الاجتماع الوزاري سيتدارس كذلك آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة ، مضيفا أن الأزمة اليمنية ستكون في مقدمة القضايا التي سيبحثها وزراء الخارجية ،بالإضافة إلى مخاطر التهديدات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة.

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