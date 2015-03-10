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بالصورة… وصول صواريخ «أس 300» الروسية إلى مصر

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صورة محتملة لصواريخ أس 300

صورة محتملة لصواريخ أس 300

نشر العميد خالد عكاشة صورا لسيارات تحمل صواريخ متقدمة بأحد الطرق في اتجاها نحو معسكر تابع للقوات المسلحة.

وقال نشطاء إن الصورة التي نشرها عكاشة على موقع التواصل الاجتماعي  ”فيس بوك” هي صواريخ أس 300 المتقدمة القادرة على إسقاط أي طائرة أو صاروخ.

تعد أس 300 واحدة من أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخي بعيدة المدى، القادرة على ردع الطائرات القتالية المهاجمة، وللصواريخ الهجومية طويلة المدى مثل صواريخ كروز الأمريكية، وصواريخ الباليستية، ومدى تدمير الأهداف 5-195 كم، واحتمالية تدمير الطائرات 90%.

وتهاجم الطائرات من بعد 100 كيلو متر، وتصيب الأهداف التي تحلق بسرعة 10.000 كيلو متر في الساعة،  ويتتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفًا في نفس الوقت والنظام يحتاج 5 دقائق فقط ليكون جاهزًا للإطلاق.

وضع هذه الصواريخ المضادة للطائرات في بورسعيد يجعل رادار هذا النظام يغطي كل إسرائيل، وإذا وضع في بورسعيد فإنه يغطي تقريبًا كامل مساحة إسرائيل، ويستهدف فأي هدف معادي يُطلق باتجاه القاهرة سيتم رصده وهو لا يزال داخل إسرائيل.

ev,j

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