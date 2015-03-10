الداخلية: السيارة المستخدمة في تفجير معسكر الأمن بحي المساعيد مسروقة من شركة مياه الشيخ زويد

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا أوضحت خلاله إنه تم استخدام سيارة فنطاس مبلغ بسرقتها من مرفق مياه الشيخ زويد في العملية الإرهابية في حى المساعيد، وتحمل كمية هائلة من المواد المتفجرة بهدف إحداث أكبر عدد من الخسائر فى الأرواح، إلا أن القوات المكلفة بالتأمين كانت فى حالة يقظة واستنفار وتصدت لها بإطلاق النيران دون تردد مما أدى إلى تفجيرها ومصرع قائدها.

> واختتمت الداخلية بيانها: نحذر كل من تسول له نفسه من العناصر الإرهابية ارتكاب مثل هذه الأعمال الخسيسة بأنه سوف يلقى هذا المصير، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف هوية الانتحاري الغادر.