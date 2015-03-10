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وصول 54 ألف طن حديد لميناء الأدبية فى السويس

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وصول 54 ألف طن حديد لميناء الأدبية فى السويس وصول 54 ألف طن حديد لميناء الأدبية فى السويس
يستعد ميناء الأدبية بالسويس اليوم لاستقبال السفينة أنابو وعلى متنها 54220 طن حديد قادمة من بولاندا، بينما يغادر الميناء السفينة بورسعيد وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

وأشار بيان إعلامى صادر من الهيئة، أن ميناء بور توفيق استقبل السفينة عبد الرحمن ك وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة، يستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة إم إس سى مارتينا وعلى متنها 21770 طن بضائع عامة قادمة من العقبة، كما يغادر الميناء السفينة كردس متجهة إلى العقبة بعد تفريغها 806 حاويات بوزن 15778 طن بضائع عامة .

على جانب آخر يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة جيندا وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند .

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