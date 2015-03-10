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ضبط صاحب مستودع غاز لتصرفه فى 2650 أسطوانة فى السوق السوداء بالبحيرة

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ضبط صاحب مستودع غاز لتصرفه فى 2650 أسطوانة فى السوق السوداء بالبحيرة ضبط صاحب مستودع غاز لتصرفه فى 2650 أسطوانة فى السوق السوداء بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث ، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "وليد ف ع" المدير المسئول عن مستودع أسطوانات غاز ملك والده الكائن بقرية الوسطانية مركز كفر الدوار لقيامة بالتصرف فى حصة المستودع من أسطوانات الغاز وعددها (2650) أسطوانة غاز مدعم وبيعها بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 4533/2015 جنح مركز كفر الدوار.

كما تم ضبط "وائل ا أ" صاحب محطة تموين سيارات "بدون ترخيص" كائنة بقرية الطيرية مركز كوم حمادة لقيامه بتجميع كمية (3000) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 6185/2015 جنح مركز كوم حمادة.

وتم ضبط "جمال ع ع" قائد السيارة رقم ع ف أ 6752 "نقل" ومقيم زفتا – الغربية، لحيازته عدد (120) زجاجة زيت طعام بدون بيانات، وتحرر المحضر 6776/2015 جنح مركز كوم حمادة.

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مصر 365

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