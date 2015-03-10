تكريم أبطال الكاراتيه الحاصلين على بطولة العالم فى السويس

نظم مركز شباب المثلث بمحافظة السويس، احتفالية كبيرة لتكريم أبطال السويس فى بطولة العالم للكاراتيه الفائزين بالمركز الثانى والثالث والسادس والسابع فى مسابقة الكاراتيه العالمية التى أقيمت بشرم الشيخ منذ 10 أيام .

وذلك برعاية محافظ السويس اللواء العربى السروى، وبحضور القيادات التنفيذية والرياضية والشبابية، كما تم تكريم أصحاب المراكز المتقدمة، بالإضافة إلى المدربين والإداريين والمسئولين عن فرق الكاراتيه بمنطقة الكاراتيه بالسويس ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب التى شاركت فى البطولة.

وكرم اللواء السروى تكريم الأبطال اللاعبين بالميدالية الفضية وهم منه الله صلاح وشروق رأفت وأسماء جمال فى كاتا جماعى أنسات مركز ثانى كذلك تكريم نبيلة محمد وأية أشرف وميرنا أحمد الفائزات بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فى كاتا جماعى انسات .

وتكريم الحاصلين على المركز السادس على مستوى العالم وهم محمود حلمى وعمر محمد مؤمن محمود ومحمد عملرو واحمد حلمى والمركز الثامن فى كوميتيه رجال كل من اسلام معوض ومحمود محمد وعزيزة حسن فازت ومحمود حسن بالمركز الـ16 فى الكاتا، وحسنة بغدادى بالعاشر كوميتيه ومنيرة أحمد وأية ناصر بالمركز الـ16كوميته على مستوى العالم، وتم تكريم المدربين والمسئولين والمشرفين عن البعثة التى سافرت للبطولة بشرم الشخ بمنحهم شهادات تقدير ودرع المحافظة وميداليات تكريما لفوزهم الغالى وسط مشاركة عدد كبير من لاعبى العالم فى الكاراتيه من 38 دولة .

حضر التكريم جمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة والعميد محمود دراز رئيس حى الأربعين وسعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة والعميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل، والعميد أحمد أبو بكر مدير عام مكتب المحافظ وأحمد فضل رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب المدن على مستوى الجمهورية، وسعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة وإبراهيم عبده رئيس مجلس إدارة مركز شباب المثلث ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية بالسويس وعدد كبير من قيادات الجمعيات الأهلية، وجمع كبير من أبناء السويس وأسر أبطال العالم.