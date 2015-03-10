مدير أمن الأقصر يزور مجندا أصيب خلال حملة لضبط المطلوبين أمنيا

زار اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، المجند محمود جبريل أحمد من قوة إدارة قوات الأمن، والذى يرقد بمستشفى الأقصر الدولى، بعد أن أصيب خلال مأمورية تنفيذ أحكام لبعض المطلوبين وعليهم أحكام قضائية، وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية برعاية المصابين من هيئة الشرطة وزيارتهم فى المستشفيات فور إصابتهم للاطمئنان عليهم، ورافق مدير الأمن خلال زيارته للمجند بالمستشفى، اللواء صلاح حسان حكمدار المديرية.

واطمأن مدير الأمن على الحالة الصحية للمجند، وتأكد من أوجه الرعاية الطبية المختلفة التى تقدم له بالمستشفى، كما أشاد بالجهود والتضحيات التى تقدم من أجل تحقيق رسالة الأمن، موضحاً أن تلك التضحيات يضعها الجميع موضع التقدير والاحترام، وتعد دافعاً لباقى رجال الشرطة لاستكمال مسيرة العطاء.