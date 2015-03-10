"أمن سوهاج" يلقى القبض على تشكيل عصابى سرق خزينة فرع شركة ألبان

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز، من كشف غموض سرقة خزينة توكيل شركة ألبان بسوهاج، بعد نحو 12 ساعة من ارتكاب الواقعة وإلقاء القبض على مرتكبى الواقعة وبحوزتهم سلاح نارى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بتلقى المركز بلاغا من مدير فرع شركة ألبان بسوهاج عن اختفاء خزينة الشركة وبداخلها مبالغ مالية ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد جلال أبو سحلى وكيل الإدارة، حيث تم وضع خطة بحث من أهم أهدافها فحص كل العاملين بالشركة والمترددين عليها والعناصر المشهور عنها ارتكاب مثل هذه الوقائع، وأوكل تنفيذها للنقباء أحمد طلعت وأحمد تعيلب ومحمود عبد الحفيظ ومحمد الرفاعى ومحمد العسال معاونى مباحث المركز.

وتوصلت الجهود إلى أن الخزينة التى تم سرقتها بها مبلغ 20 ألف جنيه، وهى عبارة عن خزينة حديدية متوسطة الحجم، وأن وراء ارتكاب الواقعة "ح.ز" 22 عاما عاطل، مقيم قسم ثان سوهاج، و"ع.ا" 35 عاما عاطل، مقيم قلفاو دائرة المركز، و"ا.ح.ع" 24 عاما عاطل، مقيم قلفاو دائرة المركز، تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وأسفرت إحداها عن ضبط المتهمين وبحوزتهم الخزينة ومبلغ مالى قدرة 18970 من أصل 20 ألفا من المسروقات بحوزة المتهمين، وضبط سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية وعدد 14 طلقة خاصة بالسلاح النارى بحوزة الثانى، وسلاح أبيض عبارة سنجه كبيرة الحجم بحوزة الأول.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.