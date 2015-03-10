أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ختام دورة الكمبيوتر للعاملين بمجلس مدينة الطور بجنوب سيناء

Google+ Print
ختام دورة الكمبيوتر للعاملين بمجلس مدينة الطور بجنوب سيناء ختام دورة الكمبيوتر للعاملين بمجلس مدينة الطور بجنوب سيناء
اختمت أمس الدورة الخاصة بالتعلم على الكمبيوتر والتى حضرها العاملون داخل الوحدة المحلية بمدينة الطور جنوب سيناء.

حيث أكدت رانيا الجندى مدير مركز التدريب بالوحدة المحلية أن هذه الدورة تم تنفيذها للعاملين داخل الوحدة المحلية لتعليم جميع موظفى الوحدة على كيفية استخدام الكمبيوتر وتأهلهم كى يقوموا بالعمل عليه داخل إدارتهم.

وأشارت رانيا الجندى أن هذه الدورة استهدفت ما يقرب من 20 موظفا فى المرحلة الأولى وسوف يكون هناك مرحلة ثانية تستهدف مجموعة آخرى ووجود عدد 20 موظفا بكل دورة حتى لا تترك الإدارة خالية من العاملين المعنيين بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة خدمة المواطنين.

وأوضحت رانيا الجندى لقد قمنا فى نهاية الدورة بعمل اختبار لمن حضر تلك الدورة كى نتأكد مدى تجاوبهم مع جهاز الكمبيوتر ويتم كتابة تقرير بما حدث خلال الدورة من التزام المتدربين ومدى استيعابهم ويرفع التقرير بعد ذلك إلى رئيس المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365