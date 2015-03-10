ختام دورة الكمبيوتر للعاملين بمجلس مدينة الطور بجنوب سيناء

اختمت أمس الدورة الخاصة بالتعلم على الكمبيوتر والتى حضرها العاملون داخل الوحدة المحلية بمدينة الطور جنوب سيناء.

حيث أكدت رانيا الجندى مدير مركز التدريب بالوحدة المحلية أن هذه الدورة تم تنفيذها للعاملين داخل الوحدة المحلية لتعليم جميع موظفى الوحدة على كيفية استخدام الكمبيوتر وتأهلهم كى يقوموا بالعمل عليه داخل إدارتهم.

وأشارت رانيا الجندى أن هذه الدورة استهدفت ما يقرب من 20 موظفا فى المرحلة الأولى وسوف يكون هناك مرحلة ثانية تستهدف مجموعة آخرى ووجود عدد 20 موظفا بكل دورة حتى لا تترك الإدارة خالية من العاملين المعنيين بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة خدمة المواطنين.

وأوضحت رانيا الجندى لقد قمنا فى نهاية الدورة بعمل اختبار لمن حضر تلك الدورة كى نتأكد مدى تجاوبهم مع جهاز الكمبيوتر ويتم كتابة تقرير بما حدث خلال الدورة من التزام المتدربين ومدى استيعابهم ويرفع التقرير بعد ذلك إلى رئيس المدينة.