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Make Up For Ever الآن على جهاز Ipad

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Make Up For Ever الآن على جهاز Ipad Make Up For Ever الآن على جهاز Ipad

تطلق Make Up For Ever أوّل تطبيق -App-لها لتغيير الإطلالة My Studio على جهاز Ipad
وتدعوك إلى دخول عالم المكياج المحترف والاستمتاع بتجربة فريدة في عالم Make Up For Ever المليء بالألوان.
إنّ My Studio هو المكان المثاليّ لتُطلقي عنان مخيّلتك وتجرّبي جميع منتجات Make Up For Ever لابتكار عدد كبير من الإطلالات على صور العارضات أو على نفسك، وهو متوفّر باللغتين الإنجليزيّة والعربيّة.
إنّ هذا التطبيق المجانيّ يُقدّم لك خياراً واسعاً من المنتجات بألوانها الحقيقيّة لتجرّبيها، ويُعلّمك تقنيّات المكياج المختلفة. بإمكانك أيضاً تجربة العديد من الإطلالات الشهيرة للعلامة أو حتى تلك المنتجات التي لم تجرّبيها من قبل. قد تُخبّئ لك الإطلالة النهائيّة مفاجأة رائعة تعجبك!
يُتيح لك My Studio مشاركة صورك قبل وبعد التغيير وقائمة بالمنتجات المفضّلة لديك مع أصدقائك.
استمتعي بتعلّم المكياج مع تطبيق My Studio من Make Up For Ever!

طريقة التحميل خطوة بخطوة:
1. اضغطي على أيقونة App Store
2. ابحثي عن My Studio By Make Up For Ever في محرك البحث
3. اضغطي على زر التحميل Install
4. انتظري حتّى يتمّ تحميل التطبيق، ثمّ انقري على أيقونته لإطلاقه.

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سيدتي