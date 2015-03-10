محافظ الأقصر يستنكر بطء إجراءات إنقاذ 53 منزلا بـ"الرامسيوم"

استنكر محمد بدر، محافظ الأقصر، بطء إجراءات رئيس مدينة القرنة، لإنقاذ 53 من الأهالى يعيشون مأساة بسبب تصدع منازلهم بفعل المياه الجوفية بمنطقة الرامسيوم بالبر الغربى، وشدد على ضرورة وضع حلول فورية للمواطنين، بعيدا عن تشكيل لجان وهمية تهدر الوقت وتظل حياة المواطن معرضة للخطر.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، برفقة رئيس مدينة القرنة ووكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وخلال الجولة اشتكى أهالى المنطقة المتضررين معاناتهم للمحافظ، وأشاروا إلى عدم قدرتهم على تحمل نفقات إعادة بناء أو ترميم منازلهم التى تصدعت بفعل المياه الجوفية.

ووعد المحافظ أهالى المنطقة بإيجاد حل سريع لهم، وذلك بعدما طمأنهم بأنه لن يتركهم يعيشون فى هذا الخطر، وأنه سيقوم بتوفير مساحة أرض للمتضررين لإنشاء منازل بديلة لهم عن تلك المتصدعة.

كانت المياه الجوفية، قد تسببت فى انهيار أجزاء من منزلين وتصدع 53 آخرين بمنطقة الرامسيوم غرب الأقصر، وذلك فى ظل عدم قدرة أهالى المنطقة على ترميم منازلهم المبنية بالطوب اللبن أو هدمها وتشييدها من جديد تخوفا من قرارات وزارة الآثار التى لا تسمح لهم بذلك، وتعرضهم لغرامات فادحة ومساءلة قانونية بسبب أثرية المنطقة.

المحافظ داخل احد المنازل المتصدعة

المحافظ يتفقد منزل من الداخل

المحافظ يتوسط الأهالي المتضررين