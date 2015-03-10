تطوير حديقة الزهور فى مدينة طور سيناء بـ 5 ملايين جنيه

قال فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء أنه جارى رفع كفاءة وتطوير حديقة حى الزهور التى تقع على مساحة 10 أفدنة لإعادة افتتاحها امام المواطنيين مرة أخرى بعد توقف دام 15 عاما، وتشمل عملية التطوير إنشاء كافتيريا وبحيرة إلى جانب تجميل النصب التذكارى للجندى المجهول، بالإضافة إلى رفع كفاءة مسرح ومكتبة الطفل بالحديقة.

وأشار فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء إلى أن التكلفة الإجمالية للحديقة تصل إلى 3,5 مليون جنيه، إلى جانب مساهمة عدد من رجال الأعمال فى تطوير الحديقة وتجميلها.

واضاف فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء أنه جار أيضا تجميل حى الزهور بتكلفة إجمالية تصل إلى 1,5 مليون جنيه، وذلك بإنشاء بلدورات وأرصفة جديدة وتطوير الحدائق الخاصة بالحى للمشاركة فى مسابقة أفضل حى على مستوى أحياء الجمهورية.

ونوه فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء إلى أن باقى الأحياء سوف تدخل فى خطة التطوير للحفاظ على الشكل الجمالى لمدينة طور سيناء العاصمة.