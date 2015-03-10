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اليوم.. ندوة عن تقويم برامج التعليم المفتوح بجامعة سوهاج

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اليوم.. ندوة عن تقويم برامج التعليم المفتوح بجامعة سوهاج اليوم.. ندوة عن تقويم برامج التعليم المفتوح بجامعة سوهاج
ينظم مركز التعليم المفتوح بجامعة سوهاج اليوم الثلاثاء، ندوة حول تقويم برامج التعليم المفتوح، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس الجامعة تحت رعاية د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف رئيس الجامعة أن الندوة تهدف إلى التمهيد لعقد مؤتمر قومى للتعليم المفتوح بالجامعة من خلال زيادة الوعى بأهمية التعليم المفتوح ودوره فى التنمية والتطوير فى الإقليم والدولة، إضافة إلى التوعية بمعايير ضمان الجودة وتفعيلها.

وأشار د.كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة إلى القدر الكبير من الاستفادة من هذا المؤتمر عن طريق الاستفادة من شغف ورغبة الفئات العمرية المتقدمة بالتعليم المفتوح بالمجتمع، والتعريف بالتحديات المتعلقة به وكيفية مواجهتها.

جدير بالذكر أن الندوة سيحضرها نواب رئيس جامعة جنوب الوادى، وجامعة أسيوط، وعمداء كليات الآداب، والتجارة والحقوق، والوكلاء المعنيون والمرشدون الأكاديميون.

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