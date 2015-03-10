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وفد دبلوماسى أمريكى يوجه الشكر لمحافظ جنوب سيناء

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وفد دبلوماسى أمريكى يوجه الشكر لمحافظ جنوب سيناء وفد دبلوماسى أمريكى يوجه الشكر لمحافظ جنوب سيناء
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ مساء أمس الاثنين، وفدا دبلوماسيا أمريكيا يتكون من بيتر شيبرد مدير مكتب الأمن الدبلوماسى بالسفارة الأمريكية، والمقدم حسام شحاته نائب المستشار الأمنى للسفارة، واللذين قدما إلى شرم الشيخ خصيصا لتقديم الشكر للمحافظ، لما بذله من جهد بوصفه رئيسا للجهاز التنفيذى بالمحافظة، حيث شاهدا أيقونة السلام وميدان السلام والنافورة الراقصة، وأيضا الجداريات وأعمال التجميل، استعدادا للمؤتمر الاقتصادى.

وقد أطلق المحافظ شعار "نحن نستطيع"، وأشاد بالعامل المصرى الذى أنجز تلك المهام فى فترة زمنية قصيرة، ورحب بالوفد الدبلوماسى على أرض شرم الشيخ مدينة السلام.

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مصر 365