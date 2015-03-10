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تفاقم أزمة الوقود بسوهاج.. وعودة ظاهرة الجراكن للمحطات من جديد

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تفاقم أزمة الوقود بسوهاج.. وعودة ظاهرة الجراكن للمحطات من جديد تفاقم أزمة الوقود بسوهاج.. وعودة ظاهرة الجراكن للمحطات من جديد
تشهد محافظة سوهاج أزمة غير مبررة فى الوقود على مستوى مراكز المحافظة عقب سريان شائعة تفيد أن فى طريقها لرفع مواد الوقود من جديد، خاصة السولار والبنزين، الأمر الذى دعا العديد من قائدى السيارات والمركبات وأصحاب ماكينات الرى والمحاريث إلى اللجوء لعملية التخزين قبل شائعة الزيادة، مما خلق حالة من التكدس داخل المحطات ووقوع العديد من المشاجرات وقيام أصحاب المحطات بإخفاء الكميات لبيعها فى السوق السوداء.

وأكد عمر رشدى، سائق سيارة، أن عملية الزحام داخل المحطات بسوهاج أنعشت السوق السوداء، حيث إن صفيحة البنزين 92 وصلت 100 جنيه وصفيحة السولار وصلت 70 جنيها، وأصبحنا فريسة وصيدا سهلا للسوق السوداء، وإننا نطالب المسئولين بزيادة الرقابة على محطات البنزين للحد من تهريب الوقود وخاصة بالقرى.

وقال خلف عبدالموجود، سائق، إن أزمة البنزين بالمحطات عادت من جديد وعادت معها السوق السوداء، مما اضطر عدد كبير من السائقين إلى التوقف عن العمل منذ 4 أيام برغم الحاجة الشديدة والملحة للإنفاق على أسرهم، وإننى قمت بشراء صفيحة من السوق السوداء بسعر مضاعف، متسائلاً أين الرقابة التموينية والأجهزة المعنية من هذه الأزمة.

وعلى جانب آخر يؤكد على عبدالصبور، صاحب توك توك، أن ما يحدث بالمحطات هو مهزلة، فالبرغم من أن هناك تعليمات بعدم صرف البنزين أو السولار لأصحاب الجراكن إلا أن أصحاب المحطات يقومون ببيع كميات كبيرة من الوقود داخل تلك الجراكن لأنهم يحصلون على سعر أزيد من السعر المقرر من قبل الحكومة وبدورهم أصحاب الجراكن يقومون ببيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلى وأغلى، والضحية فى النهاية هم أصحاب لقمة العيش البسطاء.

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مصر 365

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