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رانيا قيس لـ "سيدتي نت": هذا المكياج يليق بالجينز!

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رانيا قيس لـ "سيدتي نت": هذا المكياج يليق بالجينز! رانيا قيس لـ "سيدتي نت": هذا المكياج يليق بالجينز!

بشرةٌ ندية مشرقة وظلال تضجّ بالحيوية بعيداً عن المبالغة ، وشفاه وردية لاطلالة شبابية يبرز فيها المرح لاسلوب عصري ....

فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي
ماكياج : رانيا قيس
شعر : سلام من صالون طوني صوايا
الملابس من محلات : Sandro , Mage – بيروت

صورة 1 :
- تم اعتماد كريم الاساس " لانجري دو بو من غيرلان " Lingerie de peau , Guerlain
- على العينين تم اعتماد الظلال " ايكران 4 كولور من غيرلان " Ecrin 4 Couleurs m Guerlain
والكحل الازرق من مكياجي Mikyaji
- الماسكارا سوداء " سوبليم دو شانيل " Sublime De Chanel
- البلاش " روز أو جو من غيرلان " Roses Aux Joues, Guerlain
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " ديور اديكت غلوس روج 153 من ديور " Dior Addict Gloss Rouge 153 , Dior

صورة 2 :
- تم اعتماد كريم الاساس " نيود ب ب كريم 001 من ديورسكين من ديور " Nude BB Cream 001 Diorskin , Dior
- على العينين تم اعتماد الظلال " ايكران 4 كولور لي بلو من غيرلان " Ecrin 4 Couleurs , Les Bleus , Guerlain
- الماسكارا " وندر بيرفكت ماسكارا من كلارنس " Wonder Perfect Mascara , Clarins
- البلاش " بلاش راديانس من ايف سان لوران " Blush Radiance , YSL
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج بيور شاين ان بينك دياموند ، من ايف سان لوران " Rouge Pur Shine In Pink Diamind , YSL

صورة 3 :
- تم اعتماد كريم الاساس " فوتو بيرفكشن لايت من جيفنشي " Photo Perfection Light , Givenchy
- على العينين تم اعتماد الظلال " مونو آي شادو 664 باريو من ديور " Mono Eye Shadow 664 Pareo , Dior
- الماسكارا " كوتور ماسكارا من جيفنشي " Couture Mascara ,Givenchy
- البلاش " روزي غلو بلاش من ديور " Rosy Glow , Dior
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " جولي روج بيرفكت شاين شير من كلارنس " Joli Rouge Perfect Shine Sheer , clarins

صورة 4 :
- تم اعتماد كريم الاساس " توش ايكلا من ايف سان لوران " Touche Eclat , YSL
- على العينين تم اعتماد الظلال " باليت تشيري بو روز بيرل من ديور " Palette Cherie Bow Rose pearl , Dior
- الماسكارا " ماسكارا فولوم نوار من شانيل " Mascara Volume Noir , Chanel
- البلاش " بريزم بلاش 23 افيسيونادو بيتش من جيفنشي " Prisme Blush 23 Aficionado peach , Givenchy “
- الفم جرى تلوينه بواسطة احمر الشفاه " روج ديور 314 من ديور " Rouge dior 314 , Dior

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