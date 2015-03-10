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مقتل 9 من عناصر داعش فى اشتباكات مسلحة بسوريا

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مقتل 9 من عناصر داعش فى اشتباكات مسلحة بسوريا مقتل 9 من عناصر داعش فى اشتباكات مسلحة بسوريا
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 9 عناصر من التنظيم المعروف باسم "داعش" فى اشتباكات مسلحة شمال غرب البلاد.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) العربية اليوم (الثلاثاء)، عن المرصد السورى قوله إن الاشتباكات اندلعت بين مجموعتين من عناصر داعش إثر محاولة البعض الفرار عبر الحدود التركية.

وأشار إلى أن من بين الذين حاولوا الفرار، تونسيا وتسعة مقاتلين أوروبيين، مضيفا أنه لم يتضح على وجه الدقة من الذى قتل من بينهم، وليست هذه هى المرة الأولى التى يقتل فيها تنظيم داعش أعضاء تابعين لها.

كان المرصد السورى ذكر فى شهر ديسمبر الماضى أن التنظيم قتل أكثر من 120 من مقاتليه فى شهرين معظمهم أجانب كانوا يحاولون العودة إلى بلادهم.

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مصر 365