"تى إى داتا" شركة وحيدة مسموح لها بالتعاقد على خدمة الانترنت بـ6 أكتوبر

خاطب مسئولو احياء الندى والشيخ زايد2000 بمدينة 6 اكتوبر السكان الذين يعيشون فى هذه الأحياء ، بشأن تغيير ارقام التليفونات الارضي الخاصة بهم، وذلك لقيام سنترال الشيخ زايد بتغيير الكابلات الارضي من كابلات نحاسية الى كابلات فايبر، وعليه سيتم قطع خدمات الانترنت لغير المشتركين بشركة "تى اى داتا".

وبحسب الخطابات التى حصل عليها اليوم السابع، فقد اشارت بان شركة "تى اى داتا" المملوكة للشركة المصرية للاتصالات هى الشركة الوحيدة المخول لها التعاقد على خدمة الانترنت عبر كابلات الفايبر فى الوقت الحالى.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد اكدت إتاحة خدمات البت ستريم وكبائن الـmsan لشركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" كما اكدت توقيعها اتفاقات تجارية مع جميع مشغلى الانترنت.

وبينما رفضت الشركة المصرية للاتصالات التعليق فان مصادر بشركات المحمول طالبت بسرعة ربط مشتركيهم على كابلات الالياف الضوئية التى تمدها الشركة المصرية للاتصالات ضمن خطة لإحلال كابلات الالياف الضوئية بديلا عن الكابلات النحاسية.

وأوضحت المصادر لليوم السابع، انه منذ توقيع الاتفاقية التجارية مع الشركة المصرية للاتصالات، مطلع العام الجارى، فانه تم ربط عدد قليل للغاية من العملاء لا يقدر ببضعة مئات مقارنة بطلبات لربط عشرات الآف من المستخدمين.

وأشارت المصادر بإن هناك اولوية لتركيب الخدمة لعملاء "تى اى داتا" المسيطرة على 60 بالمائة من سوق الانترنت الثابت، عن عملاء الشركات الاخرى على حد قولهم.

من جهة اخرى فقد اثار انقطاع الخدمة عن عدد كبير من المستخدمين وتغيير ارقام الهواتف التليفونية حالة من الغضب بين الكثير من العملاء، على الرغم من تأكيد مسؤولى الشركة المصرية للاتصالات ان توصيل المنازل لكابلات الالياف الضوئية سيحسن من جودة الخدمة ويمكن العميل من الحصول على السرعات المتعاقد عليها كاملة.