الجامعة الأمريكية تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المتجددة اليوم

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مائدة مستديرة عن الطاقة المتجددة تحت عنوان "الطاقة المتجددة هل ستكون حلا ممكنا لمشكلة الطاقة فى مصر" وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة بميدان التحرير.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما يشارك فى المائدة الدكتور صلاح عرفة أستاذ الفيزياء بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية والدكتور عمرو سراج الدين أستاذ علوم الترمودينا ميكا والطاقة بقسم الهندسة الميكانيكية ورئيس قسم البترول والطاقة الأسبق بالجامعة الأمريكية.
يشارك فى المائدة التى تديرها الإعلامية راندا أبو العزم كلا من الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة وأستاذ هندسة القوى الكهربائية بجامعة القاهرة والدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية.
كما يشارك فى المائدة الدكتور صلاح عرفة أستاذ الفيزياء بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية والدكتور عمرو سراج الدين أستاذ علوم الترمودينا ميكا والطاقة بقسم الهندسة الميكانيكية ورئيس قسم البترول والطاقة الأسبق بالجامعة الأمريكية.
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