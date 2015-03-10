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بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: أمن الدولة وقع اتفاقية مع ” الظواهري ” للإرشاد عن ” نبيل نعيم “

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بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: أمن الدولة وقع اتفاقية مع ” الظواهري ” للإرشاد عن ” نبيل نعيم “ بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: أمن الدولة وقع اتفاقية مع ” الظواهري ” للإرشاد عن ” نبيل نعيم “

قال اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية الأسبق :” جهاز أمن الدولة المنحل، قام بعض أنواع التعذيب مع قيادات الجماعات الإرهابية ” .

وأكد “حفظى”  خلال لقائه أن الجهاز المنحل وقع اتفاقية مع أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة للإرشاد عن مكان اختباء الشيخ نبيل نعيم، وعصام العمري، وعدد من قيادات التنظيم الإرهابي، مقابل عدم حبسه .

واعترف “حفظي”، خلال لقائه ببرنامج “أسرار من تحت الكوبري”، تقديم الإعلامي طونى خليفة، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، أمس الإثنين، بمثوله للتحقيق بتهمة تعذيب بعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

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