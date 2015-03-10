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انفجار قرب موقع تدريب تابع لكتائب القسام

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انفجار قرب موقع تدريب تابع لكتائب القسام انفجار قرب موقع تدريب تابع لكتائب القسام

كتائب عز الدين القسام

وقع انفجار غامض، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، قرب أحد مواقع التدريب التابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، غربي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لمراسل «الأناضول» إن انفجارا ضخما وقع قرب موقع «قريش» التابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة «حماس» في منطقة «الشيخ عجلين» غربي مدينة غزة، دون أن يتم التعرف على أسباب وقوعه.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة في تصريح إن «الانفجار وقع في أرض خالية ولم يسفر عن وقوع إصابات»، وأوضحت الوزارة أن «الشرطة الفلسطينية فتحت تحقيقا في الحادث»

الأناضول

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