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اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة 104 متهمين بـ"أحداث شغب بولاق أبو العلا"

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اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة 104 متهمين بـ"أحداث شغب بولاق أبو العلا" اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة 104 متهمين بـ"أحداث شغب بولاق أبو العلا"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الثلاثاء، مناقشة شهود الاثبات بمحاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا والسبتية بين الإخوان وأهالى المنطقة، على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داوود، قد أمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، جددتها غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، إلى الحبس لمدة 45 يومًا، ووجهت النيابة لهم 12 اتهامًا من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة، وكانت مناظرة النيابة لجثث الضحايا الست قد أكدت وفاتهم جميعًا متأثرين بطلقات الرصاص الحى.

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مصر 365

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