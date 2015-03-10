برلمانية ليبية: أرفض الحوار الوطنى وبرناردنيو استدرج مجلس النواب

قالت عضو مجلس النواب الليبى منى الغيثى، إنها ترفض الحوار الوطني، رغم أنها كانت معه فى بدايته عندما قالوا بأن الحوار سيكون مع النواب المقاطعين جلسات البرلمان.

وتابعت الغيثى فى تصريح صحفى مساء"الاثنين" قائلة: "إن مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون استغل الفرصة واستدرج البرلمان ودخلوا فى تفاصيل التفاصيل، فحتى عمداء البلديات شاركوهم فى هذا الحوار، وعندما تتسع الدائرة تضيع الحقوق وهذا ما حدث لنا".

وأضافت عضو المجلس "أرادوا إنشاء هيئة مستقلة تلغى عمل البرلمان بطريقة غير مباشرة وهذا ما أكده عضو لجنة الحوار محمد عبد العزيز فى إحدى مداخلاته التلفزيونية" وأكدت أنها مع الشارع وما يمليه عليها لأنها تمثل الأصوات التى رشحتها.