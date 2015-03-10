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إفتتاح مكتب لغرفة عمليات الهندسة العسكرية بمدينة بنغازى الليبية

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إفتتاح مكتب لغرفة عمليات الهندسة العسكرية بمدينة بنغازى الليبية إفتتاح مكتب لغرفة عمليات الهندسة العسكرية بمدينة بنغازى الليبية
أعلن سراج الطيرة، المتحدث الرسمى باسم قسم الهندسة العسكرية التابع للجيش الليبى، عن افتتاح مكتب لغرفة عمليات الهندسة العسكرية فى مدينة بنغازى.

وقال الطيرة فى تصريح صحفى مساء أمس، إن مكتب الغرفة يحتوى على 60 ضابط صف من الهندسة العسكرية، ومهمته تلقى البلاغات من المواطنين ومن الجهات الحكومية من أجل تقديم خدمات إزالة بقايا القذائف والصواريخ وتفكيك القنابل.

ونفى الطيرة، الأنباء المتداولة حول تفكيك قنابل ببعض المنازل فى منطقة "قنفودة "غرب مدينة بنغازى ،مؤكدا فرق إزالة الألغام مستمرة فى عملها بالمحور الغربى لمدينة بنغازى، وتقوم بتفكيك القنابل فى منطقتى جروثة وبوعطنى ومحور سوق الحوت.

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