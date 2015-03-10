أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عودة حركة الملاحة لمطار نواكشوط بعد ساعات من إغلاقه

Google+ Print
عودة حركة الملاحة لمطار نواكشوط بعد ساعات من إغلاقه عودة حركة الملاحة لمطار نواكشوط بعد ساعات من إغلاقه
عادت حركة الملاحة إلى مطار نواكشوط الدولى بعد ساعات من إغلاقه مساء أمس الاثنين عقب انحراف طائرة فرنسية وخروجها عن مدرج المطار.

وقال مصدر ملاحى - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مطار نواكشوط استقبل عدة طائرات عربية وأجنبية بعد إعادة افتتاحه مشيرا إلى أن السلطات قامت بتوجيه الطائرات للهبوط فى مطار نواذيبو الدولى شمال البلاد.

وكانت طائرة ايرباص تابعة للخطوط الفرنسية قد انحرفت عن المدرج قبيل إقلاعها من مطار نواكشوط باتجاه كوناكرى ، ولم تسجل اى خسائر بشرية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365