عودة حركة الملاحة لمطار نواكشوط بعد ساعات من إغلاقه

عادت حركة الملاحة إلى مطار نواكشوط الدولى بعد ساعات من إغلاقه مساء أمس الاثنين عقب انحراف طائرة فرنسية وخروجها عن مدرج المطار.

وقال مصدر ملاحى - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مطار نواكشوط استقبل عدة طائرات عربية وأجنبية بعد إعادة افتتاحه مشيرا إلى أن السلطات قامت بتوجيه الطائرات للهبوط فى مطار نواذيبو الدولى شمال البلاد.

وكانت طائرة ايرباص تابعة للخطوط الفرنسية قد انحرفت عن المدرج قبيل إقلاعها من مطار نواكشوط باتجاه كوناكرى ، ولم تسجل اى خسائر بشرية.

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