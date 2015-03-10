المحكمة العليا الأمريكية ترفض منح مسئول صومالى سابق حصانة قضائية

رفضت المحكمة العليا الأمريكية منع دعوى قضائية أقامتها جماعة صومالية ضد رئيس وزراء صومالى سابق سعيا لمحاسبته على أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان فى الصومال.

ورفض القضاة يوم الاثنين إعادة النظر فى حكم محكمة استئناف أمريكية سمح بالمضى قدما فى دعوى قضائية ضد محمد على سمنتر الذى شغل منصب وزير الدفاع فى الصومال فى الثمانينات ثم أصبح رئيسا للوزراء بين عامى 1987 و1990، وسعى سمنتر للحصول على حصانة من المحاكمة.

وعندما أقيمت الدعوى لأول مرة فى عام 2010 قال القضاة إنه لا يمكن لسمنتر أن يطلب الحصانة عن طريق القانون الاتحادى الخاص بالحصانات السيادية للأجانب لكن قد يكون فى وسعه أن يطلب حصانة بموجب القانون العادى.

>