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"الزراعة" تستقبل 9 آلاف رأس أبقار للتربية من المنحة الإماراتية خلال أيام

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"الزراعة" تستقبل 9 آلاف رأس أبقار للتربية من المنحة الإماراتية خلال أيام "الزراعة" تستقبل 9 آلاف رأس أبقار للتربية من المنحة الإماراتية خلال أيام
كشف الدكتور جمال ظاظا رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن وصول 9 آلاف و700 رأس من الأبقار للتربية، ضمن 18 ألفًا و500 قادمة من دولة وأورجواى، عبر ميناء الإسكندرية خلال أيام، وهى الدفعة السابعة والأخيرة، ضمن صفقة الحيوانات التى قدمتها الإمارات العربية المتحدة هدية لمصر بإجمالى 100 ألف رأس ماشية واردة من دولتى البرازيل وأورجواى، منها للذبيح الفورى والتربية وعجلات عشار لإنتاج الألبان، ليصل إجمالى الشحنات بالمحاجر لـ100 ألف رأس ماشية.

وقال "ظاظا"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن شحنة الأبقار سيتم طرح جزء منها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاك، والباقى للتربية فى إطار تحسين السلالات المصرية من الماشية، لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الألبان، مشيرًا إلى أن جميع شحنات الأبقار هدية الإمارات لمصر، خضعت لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة؛ ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقًا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية البيطرية المصرية.

من جانبه قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن محاجر الهيئة استعدت لاستقبال الدفعة الأخيرة لشحنات الأبقار هدية الإمارات لمصر، وذلك بعد أن تقرر تشكيل لجان بيطرية لفحص الشحنة الأخيرة من بلد المنشأ، مؤكدًا أن جميع شحنات الماشية القادمة من أوروجواى والبرازيل هدية الإمارات لمصر تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية.

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