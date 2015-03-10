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فضل شاكر يسلم نفسه قريباً إلى القضاء اللبناني

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فضل شاكر يسلم نفسه قريباً إلى القضاء اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه قريباً إلى القضاء اللبناني

الثلاثاء 10-03-2015 01:17

أعلنت محامية فضل شاكر مي الخنساء، من خلال مقابلة أجرتها مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن شاكر سيسلم نفسه إلى السلطات اللبنانية في الأيام القليلة المقبلة، وأكدت أن شاكر قطع علاقته بالشيخ أحمد الأسير، وأضافت أنه تخلى عن الخط الديني المتشدد.

يذكر أن فضل شاكر أطل منذ أيام قليلة على شاشة الـLBCI والـLDC اللبنانية في أول مقابلة تلفزيونية له بعد انشقاقه عن الحركة الدينية المتشددة التي رأسها الشيخ أحمد الأسير.

 

 

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