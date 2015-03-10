مصطفى الخاني خائف من أيمن زيدان !

بدأ الفنان السوري مصطفى الخاني تصوير دوره في مسلسل "حرائر" مع المخرج باسل الخطيب ليكون العمل الثاني الذي سيظهر فيه في شهر رمضان المقبل مع الجزء السابع من مسلسل "باب الحارة".

ووقع اختيار الخاني على هذا المسلسل والذي هو من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني، بعد اعتذاره هذا العام عن ثلاثة أعمال لنفس المؤسسة، وهم "إمرأة من رماد"، و"دامسكو"، و"شهر زمان"، وعدد من الأعمال لجهات إنتاجية أخرى.

وسيلعب الخاني في مسلسل "حرائر" شخصية "سعيد" وهو شاب طيب صادق ومهذب، ويعمل كتاجر للأقمشة، ويعيش العديد من الصراعات داخل عائلته وخارجها لتبدأ بحيرته حيال ما يقوم به والده والذي يجسد دوره الفنان أيمن زيدان، فيقع أمام صراع الإختيار بين أن يقبل ويتستّر عما يقوم به والده من أفعال سيئة وسرقة أموال العائلة والأيتام، وبين أن يغضب أباه ويواجهه.

وعلى صعيد آخر، نرى "سعيد" يتردد على حلقات ودروس العلم التنويرية، ونراه بين الأشخاص الذين يقودون الحراك ضد المستعمر العثماني إلى أن تحصل البلاد على استقلالها، ومن ثم نتابع أحداث العمل نرى كيف تنعكس العلاقات العائلية على قصة الحب التي تنشأ بينه وبين ابنة عمه، وفي نهاية المسلسل نشاهد سعيد بين الأشخاص الذين تدفعهم حميتهم وحماسهم وحبهم لوطنهم للخروج مع يوسف العظمة في معركة ميسلون، ليقفوا بوجه الإستعمار الفرنسي.

ومسلسل "حرائر" هو التعاون الثالث بين الفنان مصطفى الخاني والمخرج باسل الخطيب بعد مسلسلي "هولاكو"، و"حدث في دمشق".

والمسلسل من تأليف عنود خالد ومن بطولة أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي، ومصطفى الخاني، وصباح الجزائري، وميسون أبو أسعد، ورفيق سبيعي، ونادين سلامة، ومحمود نصر، ونورا رحال.

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