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بالصورة: مايلي سايرس تسخر من شعر كيم كارداشيان

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الثلاثاء 10-03-2015 02:20

لا يفوت النجمة الشهيرة Miley Cyrus أن تتناول أي حدث بطريقة ساخرة على صفحتها الخاصة بإنستغرام.
وفي هذا السياق كانت ضحيتها هذه المرة، نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، حيث نشرت النجمة البالغة من العمر 22 عاماً صورة للنجمة البالغة من العمر 33 عاماً، على صفحتها تسخر من لون شعرها الجديد.
وظهرت Miley في الصورة التي عدّلتها على برنامج الفوتوشوب وكأنها هي من تقوم بصبغ شعر Kim باللّون الأشقر.
وأرّفقت النجمة الصورة بتعليق كتبت فيه:" يا إلهي ... Kim Kardashian!."
يذكر أن Miley Cyrus سبق لها أن سخرت من Kim Kardashian في صورة قديمة بعد جلسة تصوير الأخيرة لمجلّة بايبر.

 

 

 

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