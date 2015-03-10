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جيهان عبد العظيم في مصر للمرة الثانية

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جيهان عبد العظيم في مصر للمرة الثانية جيهان عبد العظيم في مصر للمرة الثانية

الثلاثاء 10-03-2015 02:57

للعام الثاني على التوالي، تقتحم النجمة السورية جيهان عبد العظيم الدراما المصرية، حيث وقّعت مؤخّراً عقداً رسمياً لتأدية أحد أدوار البطولة النسائية في مسلسل "زواج بالإكراه"، تأليف أكرم مصطفى، وإخراج إيمان حداد، على أن تقص شريط مشاهدها بحر الأسبوع المقبل.

تؤدي جيهان في العمل شخصية فتاة لبنانية تأتي مع خالتها التي ربتها إلى ، فتتعرف على أولاد خالتها وتقع في حب أحدهم وتعمل معه في الشركة.

يتألف العمل من ستين حلقة، وسيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه حول قصص اجتماعية مختلفة والصراع بين الطبقات وعن إمكانية الحب في القضاء على الطبقية.

ويشارك فى البطولة: زينة، وأحمد فهمي، ومحسن محيي الدين، وفيدرا، وفرح يوسف، وتامر يسري، وسحر رامي، ومحمود الجندي، وعمرو رمزي، وعمرو عبد العزيز، وناهد رشدي، وإيناس عز الدين، وأيمن عزب.

وكانت جيهان عبد العظيم قد أنهت تصوير مشاهدها في المسلسل السوري "مذنبون أبرياء" في دمشق، تأليف عبد المجيد العنزي، وسيناريو وحوار باسل خليل، وإخراج أحمد السويداني.

يشار إلى أنّ التجربة المصريّة الأولى لجيهان عبد العظيم كانت العام الماضي من خلال المسلسل المصري "قلوب" تأليف الكاتب هاني كمال، ومن إخراج حسين شوكت.

 

 

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